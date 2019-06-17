تخليد الجنود الأربعة.. ماذا جرى للنصب المصري في قلب إسرائيل؟

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وأقيم النصب عام 1989، وذلك في ذكرى مرور 10 سنوات على توقيع اتفاقية كامب ديفيد، بين مصر وإسرائيل التي أنهت حالة الحرب بين البلدين.
والنصب الموجود في مدينة أسدود جنوبي إسرائيل، مصنوع من الجرانيت المصري الأحمر، ومنقوش عليه بأربع لغات هي: العربية والعبرية والإنجليزية والهيروغليفية.
وكتب النصب أنه تخليدا لذكرى أربعة جنود قتلوا في معركة الفالوجة في حرب عام 1948، وهم: أحمد عبد العزيز، وأحمد بيومي، وإبراهيم السيد وأبو حسين عيسوي.
ونشرت الصحيفة صورا للنصب، ظهر فيها أن بعض ألواح الجرانيت سقطت من موقعها.
وقالت "جيروزاليم بوست" إن النصب التذكاري يحتاج إلى عملية ترميم كبيرة، لمعالجة مسألة الألواح الرخامية، كما أن النقوش الموجود على النصب يمكن رؤيتها بالكاد.
وأضافت أنه لدى زيارة مراسلتها إلى الموقع كان مهجورا نسبيا، فلا زائر هناك، ولم يكن العاملون في محطة الوقود القريبة مدركين لتاريخ النصب التذكاري.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.