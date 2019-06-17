دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بريطانيا ترسل قوات إلى الخليج ردًا على التهديدات الإيرانية

تستعد بريطانيا لإرسال 100 فرد من مشاة البحرية الملكية إلى منطقة الخليج العربي لحماية السفن وغيرها من المصالح البريطانية في المنطقة، وسط تصاعد الآثار المترتبة على استهداف ناقلتين نفطيتين كانتا تبحران في بحر عُمان الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية، اليوم الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم الاستعانة بجنود النخبة من فرقة «42 كوماندو» المتمركزة بالقرب من قاعدة بليموث البحرية جنوبي غرب المملكة المتحدة.

وسوف يباشر هؤلاء مهامهم من سفن البحرية الملكية البريطانية التي تقوم بدوريات في المنطقة، وتنطلق من قاعدة الجفير البريطانية بالبحرين.

يأتي ذلك بعدما جدد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت تصريحًا له بأن بلاده «شبه متأكدة» من أن طهران تقف وراء الهجوم على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان مؤخرًا.

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وقال هانت، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «لقد قمنا بعمل تقييم استخباراتي، والعبارة التي استخدمناها أن ضلوع إيران شبه مؤكد».

وأضاف: «لا نعتقد أن أي جهة أخرى يمكن أن تفعل ذلك، نحث جميع الأطراف على وقف التصعيد».

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) ذكرت أن وزارة الخارجية استدعت، أمس السبت، سفير بريطانيا في طهران، روب ماكاير، لتقديم بعض الإيضاحات، بعدما ردد هانت اتهام الولايات المتحدة لإيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتي النفط.