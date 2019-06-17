مصر تعوض إسرائيل نصف مليار دولار بسبب "انقطاع الغاز"

القاهرة/ الخليج 365

وقعت الحكومة المصرية وهيئة الكهرباء الإسرائيلية اتفاقية، تخفض بموجبها تعويضات ستدفعها القاهرة نتيجة انقطاع الغاز المصدر إلى تل أبيب، من 1.8 مليار دولار إلى 500 مليون.

وانقطعت إمدادات الغاز المصري لإسرائيل قبل أكثر من 6 سنوات، بسبب هجمات تعرض لها أنبوب الغاز الناقل، في شبه جزيرة سيناء.



وقالت كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان، مساء الأحد، إن الاتفاق يقضي بتقسيط الغرامة على 8 سنوات ونصف.



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وستدفع مصر 60 مليون دولار مقدما، و40 مليون دولار بعد 6 شهور من توقيع الاتفاق، ثم يقسط المبلغ المتبقي بواقع 25 مليونا كل 6 شهور.



كانت غرفة التجارة الدولية، حكمت على مصر بسداد مبلغ 1.8 مليار دولار، يمثل تعويضا لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بسبب انقطاع إمدادات الغاز.

من جهة ثانية، وقعت شركة "ديليك" الإسرائيلية في فبراير/شباط 2018، اتفاقية لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة "دولفينوس" المصرية (خاصة)، على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.