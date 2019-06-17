الجيش_ليمني يتقدم في كتاف #صعدة و #ميليشيا_الحوثي تفر

الخليج - واس

أحرز الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، في شمال اليمن.

وذكر مصدر عسكري يمني للموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الجيش اليمني أسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، فيما لاذ عناصرها بالفرار باتجاه مركز المديرية.