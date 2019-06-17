انقطاع #الكهرباء عن 94 ألفا و800 شخص في شمالي #تكساس جراء العواصف

الخليج - د ب أ انقطعت الكهرباء عن 94 ألفا و800 شخص شمالي ولاية تكساس الأميركية أمس الأحد. وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الانقطاع نتج عن عواصف شديدة بلغت سرعتها 70 ميلا في الساعة. وأضافت أن السلطات تسعى لاستعادة الكهرباء في أسرع وقت ممكن.

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