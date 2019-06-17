الان تتابع عواصف تقطع الكهرباء عن قرابة 100 ألف شخص في أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:18 ص, 17 يونيو 2019 م التعليقات: 0 بلغت سرعتها 70 ميلا في الساعة تكساس- الخليج 365: انقطعت الكهرباء عن 94 ألفا و800 شخص شمالي ولاية تكساس الأمريكية .وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الانقطاع نتج عن عواصف شديدة بلغت سرعتها 70 ميلا في الساعة. وأضافت أن السلطات تسعى لاستعادة الكهرباء في أسرع وقت ممكن.

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