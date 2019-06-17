مقتل وإصابة 27 مدنيا في قصف يستهدف قرية في ريف حلب شمالي سوريا

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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مشافي المدينة لتقديم العلاج اللازم لهم حيث تبين أن إصابات بعضهم خطيرة.
يذكر أن نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011، وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق. وما زالت عمليات تطهير الأراضي السورية من بقايا المسلحين مستمرة، وفي الوقت الحاضر تحظى التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين بالأولوية الأساسية.
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