الدكتور الشريف محمد الراجحي تبرع ب ١،٢٠٠،٠٠٠ريال لجمعية رعاية الأيتام بجدة وتمنحه (درع التميز)

الخليج - أيوب الغامدي

جمعية أيتام جدة تتقدم بالشكر لرجل الأعمال المطور العقاري الدكتور الشريف محمد الراجحي نائب الرئيس بجامعة الشعوب العربية للعلاقات الدولية، وسفير النوايا الحسنة ، ورئيس اللجنة الدبلوماسية بالسعودية،والأمين العام لمجلس الأعضاء بالسعودية للمنظمة العربية الأوربية للبيئة ، والعضو الفخري للاتحاد الوطني لحقوق الانسان العالمية واتحاد الشؤون الإنسانية ريجيد ، والعضو الإستشاري لجمعية رعاية أيتام جدة ، وعضو المجلس الإستشاري لجمعية الأيدي الحرفية ، وعضو مجلس الإدارة بصحيفة ‘عين الوطن’ ، وعضو الشرف بصحيفة ‘أضواء الوطن’ ، ورئيس مجموعة ملتقى “أصدقاء الشريف الراجحي” في العشرة الأواخر من رمضان ١٤٤٠ وتمنحه( درع التميز) من الدرجة الأولى لمبادراته المجتمعية والإنسانية والخيرية في خدمة أيتام جدة وإدخال البسمة عليهم.

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حيث سبق ان وقع رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أيتام جدة بمحافظة جدة فضيلة القاضي الشيخ مازن سندي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد الراجحي للتجارة والتسويق جدة سكوير سنتر الشريف محمد الراجحي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية أيتام جدة : رجل المال والاقتصاد إبراهيم السبيعي ورجل الاعمال سليمان النملة، وعضو المجلس المحامي والمسؤول المالي الشيخ علي المعدي، وتضمنت الاتفاقية تبرع الراجحي بخصم مبلغ ١،٢٠٠،٠٠٠ ريال للفترة من أبريل ٢٠١٨م وحتى أبريل ٢٠٢٠م تم منحه لجمعية رعاية أيتام جدة لحق استخدام مساحات إعلانية في مركز “جدة سكوير” مجاناً للتعريف بالجمعية وخدماتها ودعماً بدورها الإنساني الكبير.

وأكد الدكتور الراجحي على استمرارية دعمه للايتام رغم تواجده خارج المملكة، كما أوضح الراجحي ان انخراط الأيتام في المجتمع ودعمهم يعتبر ركيزة اساسية لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، ونجاح التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.