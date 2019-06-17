بالفيديو.. طاهي يوناني يدخل موسوعة جينيس بـ 3378 سندوتش برجر

حطم الطاهي اليوناني "أكيس بيتريتسكيس" رقما قياسيا في موسوعة جينيس العالمية بعدما أعد 3378 سندوتش برجر في غضون ساعة واحدة. قام أكيس وفريقه بإعداد 3378 سندوتش برجر يوم الخميس في سالونيك، المحطة الأخيرة في مهرجان جولة كوكاكولا وأكيس للأغذية. وتواجدت ممثلة جينيس في المهرجان للتحقق من أن الطاهي قد حطم الرقم القياسي السابق الذي يبلغ 2200 في ساعة واحدة، وتم توزيع البرجر على المتفرجين مجانا في النهاية.

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