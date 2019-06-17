شكرا لقرائتكم نيوزيلندا تعرض على الخليجيين خطوات اتخذتها عقب اعتداء "كرايست تشيرش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 22:42

اجتمع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز العويشق اليوم (الأحد)، في مقر الأمانة العامة بالرياض مع سفير نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو، والوفد المرافق له. وناقش الجانبان الخطوات التي اتخذتها نيوزيلندا في أعقاب الاعتداء على مسجد في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا في آذار (مارس) الماضي.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في تنفيذ خطة العمل المشترك بين الجانبين، التي تتضمن التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى مفاوضات التجارة الحرة، ومقترح نيوزيلندا في شأن التعاون في مجال تعزيز قدرات الاستجابة للكوارث وإدارة حالات الطوارئ.

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات أن مذكرة التفاهم التي سبق إبرامها، وخطة العمل المشترك تهدفان إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين، وسبل دعمها وتطويرها من خلال المشاورات السياسية والتعاون الاقتصادي، والتواصل بين الشعوب.