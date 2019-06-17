شكرا لقرائتكم مصر تشارك في المعرض الدولي للطيران والفضاء في باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 4 ساعات في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 18:37

غادر قائد الجيش المصري الفريق أول محمد زكي، إلى فرنسا اليوم، في زيارة رسمية تستغرق أيام عدة، للمشاركة في فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء "لو بورغيه" والذي يعد من أكبر المعارض العالمية في قطاع الطيران وصناعات الفضاء، في وقت واصلت عناصر الجيش المصري التدريب المشترك مع توجو على مكافحة الإرهاب في قاعدة محمد نجيب العسكرية.



وقال الناطق باسم الجيش المصري تامر الرفاعي إن زيارة وزير الدفاع إلى فرنسا تتضمن محادثات مع كبار المسؤولين العسكريين والوفود المشاركة من مختلف الدول لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري، كما يناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا على الصعيدين الإقليمي والدولي وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، واصلت عناصر من القوات المسلحة لكلٍ من مصر وتوغو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، ضمن المجموعة الثانية للتدريب وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين.

وقال الناطق العسكري في بيان، إن الفعاليات بدأت بعقد المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية لكلا الجانبين، وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التي تم التخطيط والإعداد لها مسبقاً . كما تم التدريب على تحركات الفرد في الميدان وتكتيكات القتال وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية باستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمي المختلفة والتي أظهرت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها المقاتلون لكلا البلدين، كما تم التدريب على أنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية، وتحرير الرهائن، كذلك تبادل الخبرات في مجال الإسعافات الأولية في الميدان.