إصابة رجل أمن سعودي بـ7 طعنات في جازان

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وأفادت صحيفة الفجر السعودية بأن أحد المهربين طعن رجل الأمن 7 مرات خلال مداهمة إدارة المخدرات بمنطقة جازان مساء أول أمس السبت، لوكر لمهربي الحشيش أحد المواقع بمحافظة صبيا.
© AP Photo / Hasan Jamali
وخلال المداهمة باغت أحد المهربين رجل أمن من منسوبي إدارة المخدرات وسدد له حوالي سبع طعنات في أجزاء متفرقة من جسده أغلبها استقرت في صدره، فيما أطلقت الفرقة الأمنية الرصاص على المهرب ونقل رجل الأمن إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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