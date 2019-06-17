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إصابة رجل أمن سعودي بـ7 طعنات في جازان

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وأفادت صحيفة الفجر بأن أحد المهربين طعن رجل الأمن 7 مرات خلال مداهمة إدارة المخدرات بمنطقة جازان مساء أول أمس السبت، لوكر لمهربي الحشيش أحد المواقع بمحافظة صبيا.

© AP Photo / Hasan Jamali

ونجحت الفرق الأمنية في القبض على المهربين الأفارقة ومصادرة كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر، بعد تطويق الموقع من جميع الجهات حتى لا يتمكن أي أحد منهم الفرار.

وخلال المداهمة باغت أحد المهربين رجل أمن من منسوبي إدارة المخدرات وسدد له حوالي سبع طعنات في أجزاء متفرقة من جسده أغلبها استقرت في صدره، فيما أطلقت الفرقة الأمنية الرصاص على المهرب ونقل رجل الأمن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

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