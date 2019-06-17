أكبر فنجان قهوة في العالم يستوعب 20 طن "بُن"

سعت بلدة كولومبية، السبت، لتحقيق رقمين قياسيين، أحدهما بصنع أكبر فنجان قهوة في العالم، والآخر بتنظيم أكبر حدث لتذوق القهوة.
وبإمكان الفنجان العملاق استيعاب ما يصل إلى 20 طناً من القهوة، وتم بناؤه في ساحة عامة ببلدة تشنتشنا، وهي تقع في قلب منطقة جبلية، حيث تُزرع حبوب البن في كولومبيا.
وقال منظمو الحدث إن محاولات تحقيق رقمين قياسيين تأتي في إطار جهود لتسليط الضوء على ثقافة القهوة المحلية، وأهمية المزارعين في المنطقة.
لكن على البلدة الانتظار لمزيد من الوقت لإعلان نجاحها في تحقيق الرقمين القياسيين، وقال ممثل من موسوعة جينيس للأرقام القياسية إنه يلزم المزيد من الأدلة المفصلة قبل إعلان النتيجة الرسمية.
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