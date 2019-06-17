"فيسبوك" يُقدم طرق جديدة لمساعدة الناشرين على تحقيق الأرباح

كشف "جيسبير دوب" مدير شراكات الأخبار بـ"فيس بوك" خلال حديثه بقمة GEN Summit عن أن فيس بوك يبحث عن طرق جديدة لمساعدة المؤسسات الإخبارية على نقد المحتوى المنشور على المنصة، إذ قال: "أعتقد أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هى السماح للمنظمات الإخبارية بممارسة أعمالها على فيس بوك".

تعد أحد الخيارات التى تدرسها الشركة هى توفير مساحة مخصصة للأخبار على "فيس بوك"، لكنه لم يكشف عن أى تفاصيل محددة عن الشكل الذى ستبدو عليه، كما أوضح أن هناك أداة أخرى تتيح للناشرين إنشاء اشتراكات مع تحديد الأسعار وجمع البيانات والعقود من قِبل الناشرين والقراء.

وأكد دوب أن "فيس بوك" يضع قائمة بمصادر الأخبار الموثوق بها، بالإضافة إلى محتوى clickbait النشط، إذ قال: "نتطلع إلى التعامل مع المراسلين الموثوق بهم والمؤسسات الإخبارية بشكل مختلف، والأمر لا يتعلق فقط بصحيفة نيويورك تايمز أو دير شبيجل، بل ننظر أيضًا إلى الصحفيين الأفراد".

وسيضم المشروع مجموعة من الخبراء المختلفين، مثل الأكاديميين والصحفيين والمحامين، الذين يعملون معًا لتحديد مصداقية مصادر الأخبار.

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وأضاف دوب: "نريد دعم الصحافة المستقلة" فالغرض من القائمة ليس حظر الأشخاص أو ترتيبهم، بل إنشاء قاعدة بيانات للمصادر التى يمكن الوثوق بها ومعاملتها بطريقة مختلفة للجميع، فنحن نعمل أيضًا مع عدد من المنظمات لإيجاد طرق أفضل لدعم الصحافة، وخاصة الأخبار المحلية".

لا يوجد جدول زمنى واضح لهذه الميزات الجديدة، لكن من المتوقع أن يستغرق الأمر ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر على الأقل لرؤية المشروعات الرائدة فى الولايات المتحدة، وسوف تقوم الدول الأخرى باختبار الأدوات بعد ذلك.

جدير بالذكر أن هذه المشاريع الجديدة جاءت بعد أن أجرى فيس بوط تغييرات على خوارزميته، ما أثار غضب العديد من الناشرين لأنهم واجهوا انخفاضًا كبيرًا فى عدد زيارات الويب.