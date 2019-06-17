صورة قديمة للرئيس بشار الأسد في مرحلة الدراسة الثانوية

وتظهر الصورة بطاقة اكتتاب في امتحانات الشهادة الثانوية ويرجع تاريخ تحريرها لعام 1982، وأرفقت الصفحة الصورة بالتمنيات بالنجاح والتوفيق للطلاب الذين يؤدون الامتحانات خلال الأيام المقبلة.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أدى صلاة عيد الفطر في رحاب جامع الرئيس حافظ الأسد الراحل في دمشق.
وشارك الصلاة مع الرئيس الأسد وزير الأوقاف والمفتي العام للجمهورية وعدد من المسؤولين في الدولة والحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومجموعة من علماء الدين الإسلامي ومجموعة من المواطنين، بحسب "سانا".
يذكر أن الأسد يزور المقاتلين والجرحى خلال أيام العيد وكذلك يؤدي صلاة العيد في المدن السورية المختلفة، فالتقى وزير الدفاع السوري خلال زيارة المقاتلين في مواقعهم في المنطقة الجنوبية، بمناسبة عيد الفطر عام 2018 أما عام 2017 فقد أدى الصلاة في حماة وزار الجرحى والمقاتلين هناك، وفي عام 2016 فقد أدى صلاة العيد في حمص.
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