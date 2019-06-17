دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف vivo Z1 Pro يأتي قريباً بمعالج Snapdragon 712 وبطارية بقدرة 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق قريباً هاتف vivo Z1 Pro بتصميم الكاميرة المنبثقة، مع بطارية تصل إلى قدرة 5000 mAh، كما تقدم vivo هذا الإصدار مع رقاقة معالج Snapdragon 712، ومستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل.

تستعد شركة vivo لإطلاق هاتف Z1 Pro قريباً في الهند، حيث أشارت التسريبات خلال الفترة الماضية إلى أنه هاتف الشركة Z5x الذي انطلق في السوق الصيني خلال الشهر الماضي.

إلا أن الإعلانات التشويقية التي أطلقت من vivo أكدت على أن هاتف Z1 Pro ينطلق قريباً برقاقة معالج Snapdragon 712 بينما جاء هاتف Z5x برقاقة معالج Snapdragon 710.

ويعد هاتف Z1 Pro أول الإصدارات المتوسطة من شركة vivo التي تقدم في سوق الهند مع رقاقة معالج Snapdragon 712، كما يضم الهاتف التصميم المنبثق لكاميرة السيلفي مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

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من جانب أخر تقدم vivo الهاتف مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh وهي القدرة ذاتها للبطارية المستخدمة في هاتف Z5x، كما يأتي الهاتف بشاحن 18W يدعم تقنية الشحن السريع.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف Z1 Pro من شركة vivo في الهند خلال الفترة القادمة، مع تفاصيل أكثر عن مواصفات الهاتف المرتقب.

المصدر

هذا الموضوع هاتف vivo Z1 Pro يأتي قريباً بمعالج Snapdragon 712 وبطارية بقدرة 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.