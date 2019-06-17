العراق.. تيار الحكيم يتبنى المعارضة لحكومة عبد المهدي

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن "تيار الحكمة الوطني" الذي يتزعمه عمار الحكيم، الأحد، تبنيه خيار المعارضة السياسية للحكومة التي يقودها عادل عبد المهدي.

ويمتلك التيار 19 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا.

وقال التيار، في بيان اطلعت عليه "الخليج 365"، إن "المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني عقد اجتماعاً استثنائيا اليوم، وتدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص، وتم الاستماع الى جميع وجهات النظر ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي وما عليه المشهد العام في عراقنا العزيز".

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وأضاف أنه "بناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل انتهى الاجتماع الى أن يعلن تيار الحكمة الوطني عن تبنيه لخيار المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُه من دورٍ وحراك وأداء ومواقفَ على الصعيد الوطني".

وتزامن موقف الحكيم السياسي مع تزايد الاحتجاجات الشعبية في محافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية؛ بسبب تراجع الخدمات وأبرزها الانقطاعات في التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبلوغها الـ50 درجة مئوية في بعض المناطق.

ويعتبر تيار الحكمة الوطني أول كتلة سياسية شيعية تعلن معارضها للحكومة التي يقودها عادل عبد المهدي منذ منحها الثقة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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