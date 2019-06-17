السيطرة على حريق نشب إثر قصف لخزانات غاز بالعاصمة الليبية

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت "مؤسسة النفط" الليبية السيطرة على حريق اندلع قرب خزانات غاز للنفط المسال تابعة لشركة ليبية بطريق المطار بالعاصمة طرابلس وتفادي وقوع كارثة إنسانية وبيئية.

وقالت المؤسسة، في بيان لها مساء الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، إن الحريق نشب نتيجة لقصف مباشر للمنشأة، مساء السبت.

ولم يحدد البيان الجهة التي استهدفت خزانات الغاز، غير أن المواجهات المسلحة كانت تجددت بين قوات تابعة لحكومة "الوفاق" وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محيط مطار طرابلس، السبت، لليوم الثاني.

ودعت المؤسسة وشركة البريقة لتسويق النفط جميع الأطراف إلى الانسحاب الفوري من المنطقة لتجنب أي ضرر إضافي قد يلحق بهذه الخزانات الحيوية.

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ولفتت إلى أنه لا يمكن الاستهانة بعواقب ضربة مباشرة لخزانات غاز النفط المسال والمليئة بالوقود القابل للاشتعال على سكان المنطقة.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة ممتنة لفرق الطوارئ التابعين لها لشجاعتهم ولجهودهم في تجنب كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية.

وجدد صنع الله، وفق البيان، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار وأعمال القتال الدائرة ووضع حد للاستهداف المباشر لمنشآت قطاع النفط ومحاولة استخدامها لأغراض عسكرية.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.