شكرا لقرائتكم انفجار مستودع ذخيرة غرب دمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دمشق - أ ف ب | منذ ساعة في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 18:39

انفجر مستودع ذخيرة تابع للجيش السوري أمس السبت، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" التي أفادت بأن أصداءه سُمعت في أنحاء عدة من دمشق.



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "انفجار أحد مستودعات الذخيرة التابعة للجيش غربي دمشق بسبب امتداد النيران المشتعلة بالأعشاب والنباتات اليابسة بالقرب منه". وأوضحت أن المستودع يقع في منطقة عسكرية في مشروع دمّر، في إشارة الى منطقة سكنية حديثة البناء تقع على تلة في غرب دمشق.

ولاحقا نقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة الأسباب".

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من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "الانفجار أدى إلى إصابة ثمانية مقاتلين موالين للنظام". وأعلن المرصد أنه "لم يتبيّن حتى اللحظة ما إذا كان الانفجار مفتعلا أم بسبب الحرائق المشتعلة في محيط المنطقة". وقال إن شهودا عيان أفادوا بأنهم شاهدوا صواريخ في الهواء في منطقة مشروع دمّر.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر تصاعد سحابة من الدخان قالوا إنها من موقع الانفجار.

وتشهد العاصمة السورية هدوءاً بعدما تمكنت القوات الحكومية قبل أكثر من عام من السيطرة على أحياء في أطراف دمشق وكل منطقة الغوطة الشرقية التي شكلت معقلاً للفصائل المعارضة على مدى سنوات.