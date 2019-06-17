شكرا لقرائتكم تحييد 20 ارهابياً شمال شرقي مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باماكو - أ ف ب | منذ ساعتين في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 18:30

أعلن الجيش المالي أن حوالى 20 ارهابياً "تم تحييدهم" في شمال شرقي البلاد في عملية عسكرية مشتركة بين وحداته وأخرى من قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب في الساحل.



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وأعلن الجيش في تغريدة على "تويتر" أن "حوالي 20 إرهابياً تمّ تحييدهم في ميناكا. والقوات المسلحة المالية وقوة برخان نفذت العملية المشتركة في منطقة أكابار في مقاطعة ميناكا". ولم يعط الجيش أي تفاصيل أخرى عن العملية أو الارهابيين الذين استهدفوا خلالها، لكن جماعة متطرفة تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" تنشط في منطقة ميناكا وعلى الجانب الآخر من الحدود مع النيجر.

وكانت هذه الجماعة تبنّت استهداف قوة أميركية-نيجرية في مدينة تونغو تونغو في النيجر في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، ما أدى إلى مقتل 8 جنود، هم أربعة أميركيين وأربعة نيجريين.

وسيطرت على شمال مالي في آذار (مارس) 2012 جماعات مرتبطة بتنظيم "القاعدة". وطرد قسم كبير منها بفضل تدخل عسكري دولي أطلق عام 2013 بمبادرة من فرنسا، ولا يزال مستمراً.

لكنّ مناطق بأكملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأممية، بعد تأخر تطبيق اتفاق سلام عام 2015 كان يفترض به أن يدحر الارهابيين نهائياً. ومنذ العام 2015، امتدت هجمات الارهابيين إلى وسط مالي وجنوبها وحتى إلى دول الجوار، خصوصاً بوركينا فاسو والنيجر.