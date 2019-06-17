شكرا لقرائتكم الرئيس الأوكراني يتابع تدريبات عسكرية قرب منطقة الانفصاليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ماريوبول (أوكرانيا) - أ ف ب - | منذ 3 ساعات في 16 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 18:30

أجرى الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى، زيارة لمدينة ماريوبول الساحلية التجارية الاستراتيجية، حيث تابع تمرينات عسكرية مشتركة في بحر آزوف.



وتحتفل المدينة، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً من خطوط المواجهة في شرق أوكرانيا، بالذكرى الخامسة لتحريرها من الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد.

وخلال التدريبات العسكرية، دخل زيلينسكي سفينة بحث وإنقاذ وشاهد ضباطاً من الحرس الوطني الأوكراني وخفر السواحل والغواصين، يستعرضون مهاراتهم القتالية. وشارك في التدريبات أكثر من مئة ضابط وثلاثة قوارب حراسة مموّهة وزوارق مطاطية ومروحية.

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وقال زيلينسكي: "هذه أرضنا ومنطقتنا ونريد الناس في الضفة المقابلة في الأراضي المحتلة موقتاً، أن يشاهدوا أوكرانيا تزدهر هنا".

وأكد أن هدفه الرئيس هو إنهاء الحرب في شرق أوكرانيا وإعادة كل الأراضي الى سيطرة كييف، وزاد: "الناس هناك شعبنا. كلنا أوكرانيون".

وكانت البحرية الروسية اعترضت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 ثلاث سفن حربية أوكرانية، أثناء عبورها من البحر الأسود إلى بحر آزوف، بحجة أنها دخلت المياه الروسية في شكل غير شرعي، واعتقلت 24 بحاراً.

وشكّل الحادث أول مواجهة عسكرية بين كييف وموسكو منذ العام 2014، حين ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.