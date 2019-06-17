شكرا لقرائتكم أحمد الحريري: متضامنون مع السعودية وحديث ولي العهد استثنائي طعمة: حملات البعض على المملكة لا تعبّر عن غالبية اللبنانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 16 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 21:35

نشر الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، عبر "تويتر" حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لـ"الشرق الأوسط" اليوم (الأحد)، وعلق عليه قائلا: "حديث الأمير محمد بن سلمان استثنائي بوضوحه في مرحلة استثنائية، يوازن فيها بين حكمة القيادة وحزم المواجهة وشجاعة الرؤية. متضامنون مع السعودية وقيادتها وما يجمعنا مصير عربي واحد وقضية قومية تستحق من كل العرب كل الدعم".



الى ذلك اشار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب نعمة طعمة في بيان، إلى أن "اجتماع اللجنة البرلمانية برئاسة الرئيس تمام سلام والمعنية بالعلاقات اللبنانية - السعودية، اتسم بروحية عالية من النقاش وتبادل الأفكار والإيجابية في مقاربة هذه العلاقة الوطيدة والتاريخية بين لبنان والمملكة"، لافتا إلى "أن اجتماع اللجنة جاء في توقيت مفصلي إزاء ما تتعرض له المملكة من حملات من قبل البعض في لبنان، والتي من الطبيعي لا يعبر عن الغالبية من اللبنانيين الذين يكنون للسعودية كل التقدير والامتنان لتقديماتها وعطاءاتها للبنان، إضافة أن اجتماع اللجنة تزامن مع ما تتعرض له السعودية من أعمال إرهابية وعدوان مدان، طاول مطار أبها وما سبقه من التعرض لمنشآت حيوية في الرياض". الى ذلك اشار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب نعمة طعمة في بيان، إلى أن "اجتماع اللجنة البرلمانية برئاسة الرئيس تمام سلام والمعنية بالعلاقات اللبنانية - السعودية، اتسم بروحية عالية من النقاش وتبادل الأفكار والإيجابية في مقاربة هذه العلاقة الوطيدة والتاريخية بين لبنان والمملكة"، لافتا إلى "أن اجتماع اللجنة جاء في توقيت مفصلي إزاء ما تتعرض له المملكة من حملات من قبل البعض في لبنان، والتي من الطبيعي لا يعبر عن الغالبية من اللبنانيين الذين يكنون للسعودية كل التقدير والامتنان لتقديماتها وعطاءاتها للبنان، إضافة أن اجتماع اللجنة تزامن مع ما تتعرض له السعودية من أعمال إرهابية وعدوان مدان، طاول مطار أبها وما سبقه من التعرض لمنشآت حيوية في الرياض". ورأى طعمة أن "الاتجاه السائد إن في اللجنة أو على مستوى الدولة والحكومة والمجلس النيابي يصب في إطار تفعيل العلاقة بين البلدين على المستويات كافة". وأكد أن "زيارة وفد مجلس الشورى السعودي إلى لبنان الأسبوع الجاري، لدليل على عمق ومستوى العلاقة الوثيقة بين البلدين، ويأتي في ظروف استثنائية على المستويين الداخلي والإقليمي، والزيارة سيكون لها مردودها الإيجابي على كل الصعد، إضافة إلى أن ثمة رزمة مشاريع ومذكرة تفاهم بين الحكومتين اللبنانية والسعودية في سياق دعم المملكة للبنان وتواصل دائم من خلال مجلس العمل اللبناني - السعودي الذي ينعقد باستمرار لتطوير العلاقة بين البلدين".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الحريري: متضامنون مع السعودية وحديث ولي العهد استثنائي

طعمة: حملات البعض على المملكة لا تعبّر عن غالبية اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.