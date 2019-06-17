شكرا لقرائتكم ترامب يتهم "نيويورك تايمز" بـ "الخيانة"... ويأمل برئيس جديد لبلدية لندن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 6 ساعات في 16 يونيو 2019 - اخر تحديث في 16 يونيو 2019 / 18:22

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحيفة "نيويورك تايمز" بارتكاب "عمل قد يرقى إلى خيانة"، بعد نشرها معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تضاعف عمليات الاختراق الإلكترونية لشبكة الكهرباء الروسية.



وكتب على "تويتر": "هل تصدّقون أن نيويورك تايمز الفاشلة نشرت مقالاً يفيد بأن الولايات المتحدة تكثف في شكل كبير الهجمات الإلكترونية على روسيا". وأضاف: "هذا عمل قد يرقى إلى خيانة من صحيفة كانت عظيمة في ما مضى، تسعى يائسة الى قصة، أي قصة، ولو تمسّ بلادنا". واعتبر الأمر "خطأً"، مكرراً اتهامه الصحافيين بأنهم "أعداء للشعب".

جاء ذلك بعدما أوردت الصحيفة السبت أن الحكومة الأميركية كثفت عمليات الاختراق المعلوماتية لشبكة الكهرباء وأهداف أخرى في روسيا، لتحذير موسكو التي يُشتبه في شنّها حملة قرصنة معلوماتية في الولايات المتحدة والمُتهمة بالتدخل في انتخاباتها الرئاسية عام 2016، واستعداداً لشنّ هجوم إلكتروني محتمل في حال نشوب نزاع كبير بين البلدين.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين إنه لم يتم إطلاع ترامب على تفاصيل هذه العمليات، إذ تتردد وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات في إطلاع الرئيس على العمليات الجارية ضد روسيا "خشية ردّ فعله، واحتمال أن يبطل الأمر أو يناقشه ربما مع مسؤولين أجانب".

على صعيد آخر، شنّ ترامب هجوماً جديداً على رئيس بلدية لندن صادق خان، وكتب على "تويتر": "لندن تحتاج رئيس بلدية جديداً في أسرع وقت. خان كارثة - وهذا لن يزداد إلا سوءاً".

ونشر ترامب تغريدته في معرض إعادة نشره تغريدة للكاتبة الصحافية المثيرة للجدل كيتي هوبكنز، انتقدت فيها بشدة مستوى الجريمة في العاصمة البريطانية في عهد خان، معتبرة أن لندن باتت منذ تسلّم رئاسة بلديتها "لندنستان".

وكان الرئيس الأميركي ووصف خان بأنه "فاشل تماماً"، وذلك قبل دقائق من هبوط طائرته في لندن، في زيارة دولة استغرقت 3 أيام. جاء ذلك بعدما اعتبر رئيس بلدية العاصمة البريطانية أن المملكة المتحدة أخطأت "بمدّ السجادة الحمراء" لترامب.