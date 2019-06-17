محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يبحثان متانة العلاقات والمصالح المشتركة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتصال هاتفي أمس، مع الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض سموه والرئيس الإندونيسي خلال الاتصال الهاتفي التطورات والمستجدات في المنطقة وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان متانة العلاقات التي تجمع البلدين، والحرص على تدعيم أوجه التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.(وام)

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