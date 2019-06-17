مقاتلات سعودية وأمريكية تجوب سماء الخليج.. وبريطانيا ترسل قوات النخبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الدفاع السعودية، أمس الأحد، إن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع «إف- 15 سي» تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين. ونشر حساب وزارة الدفاع على «تويتر» عدة صور ومقطع فيديو للطائرات. وأضافت أن المهمة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

في الأثناء، أكّدت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، أن المملكة المتحدة سوف تقوم بإرسال قوات النخبة إلى خليج عمان لحماية سفنها الحربية وسط تصاعد التوترات مع إيران، وبالأخص بعد استهداف ناقلتي نفط في تلك المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن توبياس إلوود، وزير الدفاع البريطاني، قال إن التوترات في المنطقة «مصدر قلق لنا جميعاً»، مضيفاً أن القوات البحرية الملكية البحرية في طريقها إلى الشرق الأوسط «خلال أسابيع» للانضمام إلى السفن الموجودة هناك في مهمة لحماية الملاحة.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن مهمة القوات التي أرسلتها بريطانيا هي حماية السفن الحربية الموجودة فعلياً ببحر عمان، وذلك لمدة تستمر لأربعة أسابيع.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المملكة المتحدة تدرك بشكل واضح مدى التوترات التي تمرّ بها المنطقة، وبالأخص في أعقاب مجموعة من العمليات الإرهابية التي استهدفت ناقلات النفط.

وأوضحت أن هناك وعياً بضرورة التدخل البريطاني لإيقاف أي تهديدات إيرانية في تلك المنطقة الحيوية على مستوى العالم، والتي تشهد نسبة لا تقل عن 50% من تجارته العامة. لكن وزارة الدفاع البريطانية نفت وجود أي علاقة بين قرار لندن نشر قوات إضافية في منطقة الخليج، وحادث استهداف الناقلتين الخميس الماضي.

وذكر متحدث باسم الوزارة في حديث لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أمس الأحد، أنه لا صحة لتقارير صحفية أفادت بإرسال قوات لمشاة البحرية الملكية إلى الخليج لتنفيذ دوريات بهدف ضمان أمن السفن البريطانية في أعقاب الحادث.

ونقلت «سي إن إن» عن المتحدث قوله، إن الحديث يدور عن «نشر تدريبي مخطط له مسبقا لا صلة له بأي حال بالوضع المستمر في خليج عمان». (وكالات)