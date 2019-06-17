أحمد مبارك: عرضنا لويلتون كان أكثر من مليوني دولار

تعقيباً على الخبر الذي أورده «الخليج الرياضي» أمس، حول طريقة انتقال المهاجم والهداف البرازيلي ويلتون سواريز إلى نادي الوصل قال أحمد مبارك الجنيبي، عضو إدارة شركة الكرة في نادي الشارقة الرياضي والناطق الرسمي باسم شركة الكرة الشرقاوية إلى جانب أعبائه كمدير الاحتراف في الشركة: إن عرض الشارقة للاعب ويلتون كان أكثر من الرقم الذي ورد في الخبر المنشور في عدد أمس (مليوني دولار).

وأكد أحمد مبارك، أن نادي الشارقة طوى صفحة ويلتون، وأن اللاعب أصبح في صفوف نادي الوصل، ونتمنى له كل التوفيق مع فريقه الجديد ونحن في نادي الشارقة علاقتنا متميزة ووطيدة وقوية مع نادي الوصل، ولا يؤثر فيها انتقال لاعب من عدمه، ونكن لهم كل الاحترام والتقدير وإذا كنا نرغب في ويلتون لما بدأنا خطوات التعاقد مع بديله.

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وكشف أحمد مبارك من واقع عمله مديراً للاحتراف في النادي حتى يوم الجمعة، عن أنه كان وكيل اللاعب ويلتون على تواصل معنا عبر الهاتف ويسأل عما إذا كان وصلنا لاتفاق مع إخواننا في نادي الوصل أم لا، وردنا عليه كان حاسماً أن ويلتون أصبح لاعباً في الوصل ولا علاقة لنا به، ولن نطلب عودته من نادي الوصل، وموضوع اللاعب معنا أصبح من الماضي، وانتهى بعد أن لعب معنا موسمين ونشكره على الجهود التي بذلها معنا، لأننا نعلم جيداً أن الاحتراف أصبح سيد الموقف في كرة القدم ولا مجال فيه للعواطف.

وحول الجديد في نادي الشارقة لكرة القدم، قال الجنيبي: «العمل يجري على قدم وساق وعلى طاولتنا أكثر من مهاجم أجنبي لإكمال عقد المحترفين بعد انتهاء عقد ويلتون مع الشارقة، وحالياً نحن في مرحلة التفاوض مع أكثر من وكيل والأمور تسير بصورة جيدة وإيجابية ومتى ما خلصنا من التعاقد سنعلن اسم اللاعب عبر وسائل الإعلام».

أما بخصوص اللاعبين المواطنين المنتظر التعاقد معهم قال الجنيبي: «رصدنا عدداً من اللاعبين المواطنين على حسب المراكز المطلوبة والمقررة من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري بالتنسيق مع اللجنة الفنية للشركة وإدارة الاحتراف، وخطوات التعاقد مع اللاعبين المرصودين تسير بصورة جيدة جداً وسيتم الإعلان عن التعاقدات الجديدة قريباً».