اقتياد البشير بدون أصفاد إلى نيابة مكافحة الفساد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهر الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، للمرة الأولى، أمس الأحد، منذ الإطاحة به في إبريل/‏ نيسان الماضي، خلال اقتياده من محبسه في سجن كوبر العمومي، إلى نيابة مكافحة الفساد بوسط العاصمة الخرطوم.

وذكرت وكالة «رويترز» أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة «تويوتا لاند كروزر» إلى مكتب النيابة، يرافقه موكب مؤلف من آليات عسكرية، وعناصر أمنية مسلحة. وكان من اللافت عدم وجود أصفاد على يدي الرئيس المعزول.

وقال وكيل النيابة علاء دفع الله للصحفيين «تم إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهماً بموجب المادتين 5 و9 «حيازة النقد الأجنبي» والمادة 6 «الثراء الحرام» والمادة 7 «الحصول على هدية بطريقة غير قانونية».

ووفق المصادر، فإن فريق الدفاع عن البشير يضم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، والقيادي في حزب المؤتمر الوطني المنحل محمد الحسن الأمين.

وكان النائب العام الوليد سيد أحمد قال، أمس الأول السبت، إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.

كما كشف أنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.

وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس السابق اتهامات بالفساد، في ما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

وأطيح بالبشير واعتقل في يوم 11 إبريل بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي استمر 30 عاماً.

(وكالات)