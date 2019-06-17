«الساعة الرابعة» على خشبة «العويس الثقافية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، عرضاً لمسرحية «الساعة الرابعة» لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، تأليف طلال محمود، وإخراج إبراهيم سالم، وذلك في الساعة السابعة والنصف من مساء بعد غد، والمسرحية عُرضت في مهرجان أيام الشارقة المسرحية الدورة 29. المسرحية مستوحاة من مسرحية الكاتب الفرنسي لوران بافي (تك تك) حيث تقدم شخصيات تعيش وسط دوامة من «الوسواس القهري» مثل: فؤاد رجل في نهاية الأربعينات يعاني اضطرابا نفسيا، جليل رجل في منتصف الثلاثينات ملتزم ويعاني الوسواس القهري، سامي شاب في العشرينات يعاني أوهاما مرضية تجعله يتجنب المشي في الأماكن المخططة، منال شابة في العشرينات مدربة رياضية تعاني تكرار الكلام بشكل دائم، يارا- تعمل في مجال التعقيم وتعاني وسواس النظافة، اسمهان موظفة استقبال في العيادة النفسية.

تدور أحداث المسرحية في غرفة انتظار لطبيب نفسي هو الدكتور نادر، حيث تلتقي خمس شخصيات تعاني كل منها مشكلة ما، ينتظر كل منهم دوره مع ذلك الطبيب، مع ساعة معلقة في عمق فضاء الخشبة العلوي وفي منتصفه، تشير إلى الرابعة إلا الثلث تقريباً، وتبدأ الحوارات ضمن جو يكشف عن مشكلة كل زائر للعيادة، والتي تنتهي بإدراكه أن الحل ليس في هذا المكان بل في مكان آخر.

لاقت المسرحية صدى طيباً بعد عرضها في الدورة 29 من أيام الشارقة المسرحية، حيث حصدت عدة جوائز في ختام المهرجان، منها جائزة أفضل إخراج مسرحي للفنان إبراهيم سالم، وحصل الفنان فيصل علي على جائزة أفضل ممثل دور أول، وحصل الفنان محمد جمعة على جائزة أفضل ممثل دور ثان، ونال جائزة أفضل ممثل واعد عبد الله محمد، ونالت الفنانة آلاء شاكر جائزة الفنان المسرحي المتميز.