تظاهرات مليونية تجبر رئيسة هونج كونج على الاعتذار للشعب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتذرت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لاما، أمس الأحد، للشعب، بسبب مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، ما تسبب في غضب مئات الآلاف الذين خرجوا متلفحين بالسواد، مطالبين باستقالتها، في احتجاجات نادرة في تاريخ المستعمرة البريطانية السابقة، لم يفلح معها الإعلان الحكومي عن تعليق التشريع المثير للجدل في امتصاص الغضب الشعبي، في وقت أبدت فيه تايوان تضامناً عبر مسيرات تأييد للمتظاهرين، واعتبر البعض الاحتجاجات الأخيرة، التي قدرتها بعض الأوساط بنحو مليوني متظاهر، تصب في مصلحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معركته مع الصين.

واضطرت حكومة هونج كونج إلى الخروج في بيان اعتذار، بعد تدفق مئات الآلاف إلى شوارع المركز المالي الشهير، في إجراء سياسي نادر. وقالت الحكومة في بيان: «اعترفت الرئيسة التنفيذية بأن الحاجة إلى العمل الحكومي سببت تناقضات، وخلافات واسعة في المجتمع بهونج كونج». وأضاف البيان «يشعر الكثير من أفراد الشعب بخيبة الأمل والحزن. تعتذر الرئيسة التنفيذية للشعب وتتعهد بقبول ذلك بصدق وتواضع». وقالت الحكومة إنه ليس لديها جدول زمني لاستئناف المناقشات حول مشروع القانون. ورغم إعلان الحكومة أمس الأول، تعليق العمل بمشروع القانون، إلا أن لام لم تعلن إلغاء المقترح، ما حمل قادة الاحتجاجات على رفض تنازلها، ودعوتها للاستقالة، في احتجاجات غير مسبوقة، لإلغاء مشروع القانون بشكل دائم، والاعتذار عن طريقة تعامل الشرطة مع المحتجين.

وواصل المحتجون أمس، تظاهراتهم وسط هونج كونج، هاتفين «ألغوا القانون الرديء». وجابوا شوارع المدينة، وتوجهت إحدى المسيرات الضخمة من إحدى الحدائق باتجاه البرلمان، في تكرار لمسيرة حاشدة خرجت قبل أسبوع، وأفاد المنظمون أن أكثر من مليون شخص شاركوا فيها. وقال المتظاهر تيرينس شيك (39 عاماً) الذي اصطحب معه أطفاله إلى المسيرة «كان رد كاري لام غير صادق أبداً. قررت القدوم اليوم لأن الحكومة لن تلغي مشروع القانون». وقال الناشط جيمي شام، إن عدد المشاركين في تظاهرات اليوم بلغ مليوني شخص. وكُتب على إحدى اللافتات الموجهة للشرطة: «عليكم حمايتنا لا إطلاق الرصاص علينا»، بينما رفع بعض المشاركين صوراً للشرطة، وهي تفرّق الحشود خلال مواجهات الأربعاء الماضي العنيفة.

وقال الناشط لي شويك-يان إن: «تعليق مشروع قانون تسليم المطلوبين يعني فقط أنه سيكون من الممكن إعادة إحيائه في أي وقت تريده كاري لام». وأصيب نحو ثمانين شخصاً بجروح خلال الاضطرابات هذا الأسبوع، بينهم 22 شرطياً، بينما توفي متظاهر ليل السبت بعدما سقط من مبنى لدى مشاركته في تظاهرة. واصطف كثيرون خارج مركز التسوق «باسيفيك بليس»، حيث تكدست الزهور والرسائل تكريماً له. وأظهر آلاف في تايبيه دعمهم لاحتجاجات هونج كونج، عبر مسيرة تضامنت معهم. وتجمع المتظاهرون خارج مبنى البرلمان مرتدين قمصاناً سوداء، حاملين لافتات مكتوباً عليها: «تايوان مع هونج كونج». وقال لين فيفان، أحد النشطاء البارزين المطالبين بالديمقراطية، «ما يحدث في هونج كونج هو ما تواجهه تايوان بالفعل».

ورأت وكالة أنباء «بلومبيرج» أمس الأول، أن احتجاجات هونج كونج الأخيرة تصب بمصلحة أمريكا في معركتها مع الصين، معتبرة أن بكين وواشنطن تخوضان حرباً تجارية، وتحولت إلى أيديولوجية، وبين اقتصاد توجهه السوق، وآخر تديره الدولة.

(وكالات)