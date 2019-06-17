«هوامير السوق السوداء» يهددون أمن البيانات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

اختارت دولة الإمارات طريق الانفتاح على العالم الرقمي بكل أبعاده، الأمر الذي جعلها في مصاف دول العالم المتقدمة فيما يتعلق بأهمية البيانات، التي باتت من أضخم الصناعات الاقتصادية في العالم حالياً وأكثرها مساهمة في اقتصاديات الدول إلى حد تسميتها بـ«النفط الرقمي».

وفيما يثار السؤال بشكل دائم، كيف تحافظ الإمارات على بياناتها وبيانات المقيمين على أرضها من الوقوع في شرك للشركات الكبرى التي تفترس بيانات العالم، يقابله تساؤل آخر: كيف تحصل هذه الشركات على معلوماتنا وتقوم ببيعها لمن يريد أو بتحليلها وإدارتها وإعادة استخدامها في صورة دراسات وأبحاث وتقارير وبيعها كذلك لمن يدفع أو على أقل التوقعات استخدام هذه البيانات لأغراض ترويجية لصالح هذه الشركات.

هنا يحق للمستخدم التساؤل، أليس من الأفضل الاحتفاظ ببياناتنا الخاصة بمؤسساتنا وشركاتنا والاستثمار فيها بالطريقة التي تعود بالفوائد المالية الكبيرة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في الدولة أو الإقليم؟ ولكن، كيف تستطيع الجهات الحكومية المحافظة على بياناتها الخاصة في ظل السباق المحموم لاستهداف هذه البيانات، وهل تحتاج البيانات لأطر تشريعية حازمة لمنع بيع البيانات أو استخدامها دون علم أصحابها أو الحصول على إذن قانوني مسبق لاستخدامها لأغراض تجارية، وما هي التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية السلبية جراء بيع المعلومات الخاصة بالشركات والأفراد واستخدامها تجارياً؟.

تتصدر عمليات اختراق وتسرب البيانات من المواقع الإلكترونية البارزة عناوين الأخبار حول العالم، وسواء كانت هذه البيانات عبارة عن معلومات شخصية للمستخدمين النهائيين، أو وثائق سرية يتم تسريبها أو سرقتها أو استخدامها دون علم أصحابها؛ فإن جمع واستخدام البيانات عبر الإنترنت يشكل إحدى القضايا الملحّة، ومصدر قلق حقيقي بالنسبة للكثيرين.

وعلى نحو غير مسبوق، يتم حالياً جمع البيانات عن الأشخاص والشركات باستخدام أساليب متنوعة، تشمل معرفة موقع الهاتف المحمول، وتقنيات تكامل التطبيقات، والاستخدام المشترك للمنصات الإلكترونية.

ويشير تقرير «نظرة عامة إلى العالم الرقمي 2017» الصادر عن مؤسستي «وي آر سوشيال» و«هوت سوت» إلى وجود أكثر من 3.8 مليار مستخدم للإنترنت حالياً حول العالم - أي أكثر من نصف تعداد سكان العالم -، بالإضافة إلى مليون مستخدم جديد لمواقع التواصل الاجتماعي يومياً.

وعلى الرغم من ذلك، فقد أثارت فضيحة تسرب بيانات موقع «فيسبوك» التي تم الكشف عنها مؤخراً، الكثير من التساؤلات، فقد تم تسهيل وصول شركة «كامبريدج أناليتيكا» المتخصصة بالأبحاث السياسية إلى بيانات 87 مليون مستخدم لموقع «فيسبوك» دون الحصول على موافقتهم خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016، وذلك بهدف إنشاء مواد دعائية تستهدف الناخبين، وأدى الكشف عن هذه الفضيحة إلى تكبد شركة «فيسبوك» العملاقة في عالم التكنولوجيا خسائر في قيمتها السوقية تزيد على 100 مليار دولار.

تعزيز التعاون

في هذا السياق، يقول علي رباعي، الخبير في مجال الأمن الإلكتروني والرئيس والمتخصص في علم أنثروبولوجيا البيانات، لدى شركة «رباعي أناليتيكس جروب»: يجب العمل على التعاون ضمن الدول التي تعتمد الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تعزيز مستويات الأمن الإلكتروني في المدن الذكية ودور منظومة التعاملات الرقمية «بلوك تشين».

وأضاف رباعي، تتمثل المشكلة الأساسية في أنه لا يتم الحصول على جميع البيانات التي يتم جمعها بشكل طوعي وبعد الحصول على موافقة أصحابها؛ إذ يمكن للمستخدم تقديم بياناته طوعاً إلى شبكة التواصل الاجتماعي، ولكن يتم تحويل هذه البيانات إلى طرف ثالث مثل استخدام خدمات تحديد المواقع أو دمج البيانات ضمن الأجهزة المختلفة، وتؤدي عمليات التجميع الضخمة للبيانات إلى استخدام بيانات المستخدمين خارج سياق أهدافها المحددة.

وأوضح رباعي، يمكن استخدام البيانات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي لأغراض خارج سياق توقعات المستخدمين، ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستويات الشفافية وبناء العلاقة بين المستخدم وموقع التواصل الاجتماعي وفق مفهوم الثقة المتبادلة ولذلك ينبغي تبني مفهوم «التعاون ضمن الدول التي تعتمد الذكاء الاصطناعي»، والذي ينطوي على التعاون ومنع تشتت البيانات الشخصية المخزّنة ضمن بيئة إنترنت الأشياء، والطائرات بدون طيار، والسيارات المتصلة، والإكسسوارات الرقمية، ويمكن لنا، كبشر، تعزيز هذا التعاون من خلال الموافقة بحذر على تقديم البيانات وإتاحة القدرة على الخروج من اتفاقيات تقديم البيانات في أي وقت ودون أي تأثيرات سلبية.

البيانات عملة جديدة

يقول شايلندرا سين، مدير أمن المعلومات في شركة«كابيلاري تكنولوجيز»: أصبحت البيانات، العملة الجديدة بالنسبة للمؤسسات، سابقاً، كان يتم استخدام معلومات الاتصال لغرض الإعلانات لزيادة المبيعات، لكن مع ظهور أدوات تحليل نماذج الإنفاق وسلوكيات الشراء للأفراد، فقد أصبح بالإمكان استخدامها في الحملات الإعلانية والتسويقية بشكل أكثر فاعلية من خلال المبيعات المستهدفة.

وقد بدأت مؤسسات القطاع العام على نحو متزايد بتجربة جمع كميات هائلة من البيانات حول السكان، الأمر الذي يمكن القيام به في صورة تحليلات إحصائية وديموغرافية، والتي تعود بالفائدة على مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وعن قدرة الجهات الحكومية، المحافظة على بياناتها الخاصة في ظل السباق المحموم لاستهداف هذه البيانات أوضح شايلندرا، أن مؤسسات القطاع الحكومي لا تختلف عن شركات القطاع الخــاص عندما يتعلق الأمر بحماية المعلومات والبيانات، ومن الناحية التكنولوجية، فإن المهاجمين قادرون على استهداف أي مؤسسة إذا كانت لا تقوم بتأمين بياناتها بالشكل المطلوب.

وتتمتع المؤسسات الحكومية بمستويات أعلى في الوصول إلى ميزانيات الأمن الرقمي، كما يجب عليهم أيضاً تحمّل مسؤولية أكبر في ضمان أمن المعلومات والبيانات نتيجة الكم الهائل من البيانات التي تعالجها والطبيعة الحساسة للمعلومات التي تقوم بجمعها ونقلها.

وعن مدى الحاجة لأطر تشريعية حازمة لمنع بيع البيانات أو استخدامها دون علم أصحابها، أو الحصول على إذن قانوني مسبق لاستخدامها لأغراض تجارية يقول شايلندرا: من الضروري جداً وضع أطر تشريعية حازمة لمنع بيع معلومات وبيانات الأفراد أو استخدامها بدون موافقتهم أو بدون إذن قانوني مسبق، ولكن من الضروري أيضاً أن نتفهم ونقبل حقيقة أنه مهما كانت هذه القوانين حازمة وصارمة، فإذا لم يتم تطبيقها وإنفاذها بشكل صحيح وصارم، فإنها من غير المرجح أن تغير الطريقة التي يتم من خلالها تبادل البيانات بين الكيانات المشبوهة.

وإن القوانين الحازمة، التي يتم سنّها من قبل جهات لا تتمتع بإلمام كافٍ حول التطورات التكنولوجية، يمكن أن تضر كثيراً بمصلحة البلد. لذا، ينبغي سن القوانين بطريقة تحقق أهداف الأمن، وفي الوقت نفسه، تفتح المجال أمام التطور التكنولوجي.

خرق الثقة بين المؤسسة وعملائها

يؤكد شايلندرا، أن بيع البيانات يعتبر أفضل مثال على خرق الثقة بين المؤسسة وعملائها، وتساهم وسائل التواصل الاجتماعي بكشف أي خرق للثقة ناجم عن قيام مؤسسة ما، ببيع بيانات شخصية لعملائها. فالعملاء قد يبدون تسامحاً إزاء الشركات التي تتعرض لاختراق أمني رغم جهودها في المحافظة على بيانات عملائها، لكنهم لن يتسامحوا مع الشركات التي تعمل بنشاط على بيع المعلومات والبيانات الشخصية. ومعظم الشركات الموجودة الآن تتفهم هذه الحقيقة وتتفادى القيام ببيع بيانات عملائها.

وعادة، الشركات التي تتقاضى من عملائها لقاء المنتجات والخدمات التي توفرها لهم، فإن بيع البيانات بالنسبة لها يأتي بنتائج عكسية. أما الشركات التي لا تتقاضى من عملائها، تكون على الأرجح منخرطة في مجال بيع البيانات والمعلومات الشخصية، وفي هذه الحالة تنطبق على العملاء مقولة: «إذا كنت لا تدفع مقابل منتج، عندها تكون أنت المنتج».

البيانات قلب الثورة الصناعية الرابعة

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من جانبه يؤكد شكري دبغي، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا لدى «ساس»، أن البيانات تقع حالياً في قلب الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث تقوم المؤسسات بتوليد بيانات المستخدم وتعتبر هذه البيانات الآن من الأصول الخاصة، غير أننا نشهد باستمرار فشل المؤسسات في ضمان حماية البيانات، كما أنها أقل إدراكاً للمخاطر المرتبطة بها، لذلك، لا ينبغي على المؤسسات الإقليمية إعادة النظر في التدابير الأمنية لحماية بياناتها وحسب، بل يتعين عليها أيضاً اعتماد نهج مبسط يسمح للشركات باستيعاب أحدث الاتجاهات التكنولوجية مع سهولة إدارة التهديدات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة سواء على المدى القصير أو الطويل.

توفير حماية قوية للبيانات

ويشير راي كافيتي، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في «أتيفو نتوركس» إلى قيام العديد من الشركات والمؤسسات في المنطقة بتطبيق ممارسات أمنية قوية، إلاّ أن هناك حاجة، بالإجمال، للمزيد من العمل لضمان توفير حماية قوية للبيانات والأنظمة.

وقال: تميل قوانين الإخطار المُطبقة حاليًا في الشرق الأوسط، إلى أن تكون أقل صرامة من تلك التي تفرضها اللائحة المتعلقة بحماية البيانات، أما الشركات الإقليمية التي تعمل مع جهات في أوروبا، فقد أدى ذلك إلى قيامها ببحث استباقي لإيجاد حلول تُضفي على شبكاتها قدراً من الشفافية وتتيح الكشف المبكر عن الخروقات، وبالتالي الامتثال للائحة المتعلقة بحماية البيانات بمجرد سريان تطبيقها بدءاً من 25 مايو - أيار الماضي.

ويؤكد كافيتي، أنه ومع تزايد التهديدات وتطورها، أصبح من المحتم على الشركات والمؤسسات إعادة النظر في التدابير الأمنية الخاصة ببياناتها على أساس ربع سنوي على أقل تقدير، ولكن يفضل القيام بذلك من حين لآخر وخاصة مع ظهور أنظمة وتهديدات جديدة. كجزء من هذه العملية، يجب على الشركات التأكد من وجود توازن بين آليات الوقاية والكشف، وذلك لضمان استراتيجية قوية للدفاع النشط.

أمن البيانات.. أولوية ملحّة





قال أمير كنعان، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي لاب: مع تحول الشرق الأوسط بشكل متزايد إلى هدف للهجمات الإلكترونية، تزداد أهمية النظر إلى أمن البيانات كأولوية ملحّة، وفي العام 2016 وحده، على سبيل المثال، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة هدفاً لثلاث هجمات إلكترونية هائلة وفقاً لتقرير المراجعة السنوية الذي تعدّه كاسبرسكي لاب.

وأضاف: اتخذت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي خطوات واسعة في سبيل الاستعداد، لضمان أعلى مستويات الأمن الإلكتروني. لكننا نرى أن استمرار تزايد التهديدات والمخاوف المتعلقة في هذا الجانب، يحتّم على تلك الحكومات العمل على رفع قدراتها والارتقاء بخبراتها في السيطرة على تهديدات الأمن الإلكتروني، لمواكبة تلك الخطوات التي اتخذتها، بُغية تعزيز قوتها وصمودها الشامل عند تتبع مصادر الهجمات للتعامل معها كما ينبغي.

ويقول كنعان: في السنوات القليلة الماضية، كانت هناك مبادرات حكومية قوية لإنشاء مدن ذكية في المنطقة، وهنا تأتي الحاجة الماسة لرفع الوعي تجاه الأمن الإلكتروني، ووضع التدابير الأمنية اللازمة في جميع الاستثمارات والبُنى التقنية، ومن الضروري كذلك أن تكون الأنظمة الأمنية، مواكبة لأحدث التقنيات وقابلة لدمجها بفعالية؛ فأمن الأنظمة التي تدير المدن الذكية، أمر حرج لا يحتمل المخاطرة.

تعظيم النمو المالي





يقول علي شبدار، مدير الابتكارات في شركة «زوهو»: بشكل عام، أي شركة أو مؤسسة يمكنها أن تستخدم البيانات الصحيحة لتحليل نتائج القرارات والأعمال السابقة، بجانب اتخاذ قرارات مستندة إلى وقائع على المديين الطويل والقصير، بهدف تعظيم النمو المالي والتقليل إلى أدنى حد من أوجه عدم الكفاءة ونسبة المخاطر.

وفي البداية، يجب تطبيق أحدث تقنيات ومنهجيات الأمن السيبراني، إلى جانب توعية وتثقيف فرق الأمن الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين حول أفضل ممارسات حماية وتأمين البيانات، وعندها يمكن تقليل نسبة التهديدات إلى الحد الأدنى. وبالإضافة إلى ما سبق، ينبغي على المشرّعين فرض المزيد من العقوبات الصارمة بحق مرتكبي الجرائم السيبرانية.

ويؤكد شبدار، أن هناك حاجة ماسة وملحة لطرح وتطبيق تشريعات وتوصيات وأطر عمل قانونية وعقوبات صارمة من قبل الهيئات الحكومية التشريعية المعنية بهذا الأمر. وعلى سبيل المثال، سيساعد تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية «GDPR» على حماية البيانات الشخصية والحد من إساءة استعمال تلك البيانات سواء بغرض الربح أو غيرها من الأغراض الأخرى.

ويقول شبدار: تعتبر البيانات، سلعة القرن الأهم، وستبقى كذلك بوصفها واحدة من الأصول الأكثر قيمة في العالم، ومنذ ظهور محركات البحث والتسويق عبر محركات البحث «SEM»، أصبحت البيانات المتداولة - وخاصة البيانات الشخصية - منتجات قيّمة يتم بيعها بشكل رئيسي لأغراض التسويق والمبيعات.