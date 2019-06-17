شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحصد 48 ميدالية في «أبوظبي جراند سلام» موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اختتمت مساء أمس منافسات جولة موسكو من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أقيمت بصالة ترامف أرينا بالعاصمة الروسية.

وأقيمت أمس مباريات 3 أحزمة هي البنفسجي والبني والأسود،

توج الفائزين في منافسات الأمس معضد حارب الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو وعدد من مسؤولي سفارة الدولة في روسيا.

وبلغ عدد ميداليات لاعبي أندية الإمارات التي شاركت في البطولة على مدار اليومين 48 ميدالية، بعد إضافة ذهبية وخمس فضيات، وبرونزيتين عن طريق سعيد المزروعي الذي حصد فضية وزن 62 للحزام البنفسجي، وبرونزية لعمر الفضلي في الوزن نفسه، وعبيد الكعبي فضية الحزام الأسود وزن 69 كجم للأساتذة، وذهبية سالم الحوسني لأساتذة الحزام البنفسجي، وفضية حميد الكعبي في وزن تحت 69 كجم للحزام البنفسجي، وبرونزية محمد العامري في وزن 85 كجم للحزام البنفسجي، وعلى صعيد السيدات حصدت مها الهنائي فضية وزن تحت 55 كجم للحزام البنفسجي وفضية أسمى الصبيحي في وزن تحت 95 كجم للحزام نفسه

وعلى صعيد الترتيب العام للدول تصدرت روسيا منافسات البطولة بشكل عام بعد أن جمعت 24260 نقطة على مدار اليومين من خلال الفوز في 304 مباراة، حصدت خلالها 33 ذهبية و 35 فضية و 30 برونزية، فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني برصيد 10860 نقطة من خلال 135 فوزاً حصدت خلالها 21 ذهبية و17 فضية و16 برونزية، فيما كان المركز الثالث من نصيب الإمارات برصيد 9940 نقطة من خلال 95 فوزاً حصدت خلالها ٤٨ ميدالية، وحلت أوكرانيا رابعة برصيد 920 نقطة من 13 فوزاً وذهبيتين وفضية وبرونزية، وخامسة جاءت المملكة العربية السعودية برصيد 920 نقطة أيضا من 13 فوزاً وذهبية واحدة وفضيتين وبرونزية.

وجاءت المنافسات مثيرة للغاية فيما سيطر البرازيليون على الذهب في منافسات الحزام الأسود، وتوج فيكتور هوجو بلقب وذهبية الوزن الثقيل للحزام الأسود وهي الفئة الأقوى على الإطلاق وذلك بعد أن تفوق على مواطنه رودريجو بيريرا الذي حصد الوصافة والميدالية الفضية بعد مباراة قوية ومثيرة على البساط الرئيسي للبطولة.

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من جهته عبر طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته جولة موسكو، وقال: لقد كانت النسخة متميزة ورائعة والأجواء حماسية ومثيرة للغاية.

وقال: على الرغم من أنها النسخة الأولى التي تقام في العاصمة الروسية إلا أنها حققت نجاحات كبيرة، وشهدت إقبالاً منقطع النظير على مستوى المشاركة من 40 دولة وكذلك على صعيد عدد اللاعبين الذين تخطوا 550 لاعب ولاعبة.

ووجه الشكر إلى الجميع سواء فريق عمل البطولة أو الشركاء في روسيا، وكذلك وسائل الإعلام التي نقلت الحدث بشكل متميز أخرجه بالصورة التي تليق به.

وأضاف: بكل تأكيد النسخة المقبلة سوف تشهد العديد من المستجدات لاسيما أن التجهيزات ستكون مختلفة في ظل التوقع بإقبال كبير على المشاركة بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى. ووجه البحري الشكر إلى سفارة الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية وفريق عمل السفارة بقيادة معضد حارب الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا، مؤكداً أن الجميع قدم كل ما في وسعه لنجاح الحدث وخروجه بالصورة التي تليق بالإمارات.

ووصف يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو نسخة موسكو من بطولة أبوظبي جراند سلام بالاستثنائية وقال: بكل تأكيد الحدث استثنائي كونه يقام للمرة الأولى في روسيا وحقق هذا النجاح الكبير سواء على مستوى التنظيم أو المشاركة.

وأشاد بالأجواء الحماسية والرائعة للمنافسات على مدار اليومين خصوصاً مباريات ملك البساط التي شهدت قوة وإثارة إلى أبعد الحدود وتوج بها البرازيلي روشا.

وتابع: شكراً لكل شخص شارك في هذا النجاح الباهر سواء وسائل الإعلام التي نقلت الحدث بصورة مميزة أو كذلك سفارة الدولة في روسيا وفريق العمل بقيادة السفير معضد حارب الخييلي الذي وفر كل متطلبات النجاح وذلل الكثير من الصعوبات أمام المشاركين.