مقتل 11 مدنيا في قصف جنوب حلب

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن 11 مدنيا لقوا حتفهم بينما أصيب آخرون بقذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على قرية الوضيحي جنوب حلب.

وذكر مراسل "سبوتنيك"، في وقت لاحق، أن عدد المصابين ارتفع إلى 20 جريحا، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية استهدفت حفلة (عرس) في قرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي.

ولفت إلى أن القصف الصاروخي، مازال مستمرا، من قبل التنظيمات الإرهابية على بلدات بريف حلب الجنوبي، حتى اللحظة.

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يتبع…