وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن 11 مدنيا لقوا حتفهم بينما أصيب آخرون بقذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على قرية الوضيحي جنوب حلب.
وذكر مراسل "سبوتنيك"، في وقت لاحق، أن عدد المصابين ارتفع إلى 20 جريحا، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية استهدفت حفلة (عرس) في قرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي.
ولفت إلى أن القصف الصاروخي، مازال مستمرا، من قبل التنظيمات الإرهابية على بلدات بريف حلب الجنوبي، حتى اللحظة.
يتبع…
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 مدنيا في قصف جنوب حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.