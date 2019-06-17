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بنغازي — سبوتنيك. وأكد القايدي في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك إن "خطاب فائز السراج اليوم لم يكن بمستوي رجل دولة بالمطلق وأصبح وأضح بأنه لا يملك من أمره شي"، معتبراً " خطابه بخطبة الوداع".
© AP Photo / Libyan armed forces
وقال القايدي: "ليس هناك طاولة للحوار بالمطلق، سنوات الحوار قد انتهت.. والآن، آن الأوان لإنهاء هذه الأزمة"، مؤكدا أن "الجيش الوطني الليبي مستمر لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة ولن يتراجع عن هدفه".
وحول زيارة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح لجمهورية مصر العربية ولقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال عضو مجلس النواب إن "زيارة عقيلة صالح إلى القاهرة كانت زيارة ناجحة بامتياز"، مشيرا إلى أن "دولة مصر داعم حقيقي لشعب ليبيا وكذلك احترامها للإعلان الدستوري الليبي وشكرا لمصر قيادة وشعباً لوقوفها مع ليبيا وشعبها".
وختم أن "الطرفان أكدا على التمسك بالإعلان الدستوري الليبي وكذلك دعم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر".
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني ليبي يصف خطاب السراج بشأن الجيش الليبي بـ"خطبة الوداع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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