ما البلاد التي تستطيع السفر إليها دون تأشيرة؟.. اضغط على اسم بلدك في هذه الخريطة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

لطالما أرهقنا البحث عن الدول التي يمكن السفر إليها دون تأشيرة مسبقة، أو الدول التي تطلب من الزائر عددا من المعاملات غير التأشيرة قبل السفر إليها، لكن ليس بعد الآن، بعدما قدم “Travelscope by Markus Lerner” طريقة سهلة ومباشرة تطلب تحديد دولتك فقط بالضغط على موقعها في خريطة تفاعلية تقدم لك على الفور لائحة بأسماء الدول التي يمكنك السفر إليها دون تأشيرة، وذلك وفقا لآخر تحديث على الموقع.

Advertisements

فعند الضغط على المملكة العربية السعودية مثلا يظهر لك مباشرة أنه يمكنك السفر إلى 65 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة أو تعطى التأشيرة فور الوصول إلى مطار هذه الدولة.

وعند الضغط على خريطة الإمارات العربية المتحدة إن كنت من مواطني هذه الدولة وتحمل جواز سفرها، تظهر لك الخارطة التفاعلية قدرتك على السفر إلى 145 دولة دون تأشيرة مسبقة.

وتظهر الدول على هذه الخريطة التفاعلية بألوان يرمز كل منها إلى وضع معين، حيث الدول التي تظهر باللون الأخضر لا يتطلب منك التقدم بطلب تأشيرة للسفر إليها أما تلك الدول التي تظهر باللون الرمادي فهذا يشير على أنك بحاجة لتأشيرة مسبقة، في حين يشير اللون الأحمر إن ظهر لك إلى رفض استقبال الدولة هذه لحملة جواز السفر من هذه الدولة.