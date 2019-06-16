الإعلان عن معارضة سياسية في العراق

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وأعلن المكتب السياسي لتيار الحكومة الوطني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أنه عقد اجتماعا استثنائيا، في المقر المركزي للتيار، تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام، والمستوى الخدمي، وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص.
© AP Photo / Dan Chung
ويشهد العراق، في الظرف الراهن، أزمات داخلية إثر عدم اختيار الشخصيات لمناصب الوزارات الشاغرة حتى الآن بالرغم من مضي عام تقريبا على تشكيل الحكومة.
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