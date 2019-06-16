مصر تتوصل لتسوية مع إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي

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وقالت مصر، اليوم الأحد، إنها توصلت إلى تسوية قيمتها 500 مليون دولار مع هيئه كهرباء إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به، وفقا لوكالة "رويترز".
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وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان إنهما توصلتا إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار.
وأوضحت الهيئة أن التسوية جاءت في ضوء الحكم الصادر بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2015 من غرفة التجارة الدولية (ICC) ضدها و"إيجاس" بأحقية هيئه كهرباء إسرائيل في الحصول على تعويضات تقدر بحوالي1.7 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى مبلغ الفوائد، وحرصاً على توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وفقا لـ"مباشر مصر".
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