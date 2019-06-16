وصفه بـ"أمير الأمن والسلم والسلام العالمي"... عالم باكستاني يتحدث عن محمد بن سلمان

وقال طاهر محمود أشرفي، إنه يؤيد محمد بن سلمان في رسالته الواضحة لإيران، وإن الخيار أمامها واضح "هل تريد أن تكون دولة طبيعية لها دور بناء في المجتمع الدولي ، أم تريد أن تبقى دولة مارقة!!؟، حسب صحيفة الرياض السعودية.

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واعتبر طاهر أشرفي، أن الشعوب أصابها الملل من تصرفات إيران و"أفعالها العدوانية".

وأكد أشرفي، "نقول للعالم بكل وضوح ولإيران وقادتها وحلفائهم إن المملكة العربية السعودية هي بلاد الحرمين الشريفين هي الأصل والأساس ومحور الارتكاز والعمود الفقري للمسلمين".

وتابع رئيس مجلس علماء باكستان "نؤكد للجميع بأن القيادة السعودية "خط أحمر".