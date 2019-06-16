قرقاش يعلق على دعوة محمد بن سلمان للعمل وعدم الخضوع للظروف الراهنة

وكتب الوزير الإماراتي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أطلعت على مقابلة الأمير محمد بن سلمان المهمة في "الشرق الأوسط" اليوم، وشدني رده التالي: يجب ألا نكون أسرى لأوضاع راهنة مؤقتة تمنعنا من العمل على تحقيق واجبنا.. وهو النهوض بدولنا".

وأضاف: "بورك هذا التوجه والدعوة المخلصة للعمل والإنجاز في منطقة صعبة وظروف حساسة".

​يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صرح خلال مقابلة له مع صحيفة "الشرق الأوسط"، قائلا: "يجب ألا نكون أسرى لأوضاع راهنة مؤقتة تمنعنا من العمل على تحقيق واجبنا الأول بصفتنا قادة في المنطقة، وهو النهوض بدولنا، ويجب ألا تشغلنا تحديات اليوم عن العمل بشكل حثيث لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".