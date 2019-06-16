سياسي ليبي: القوى الوطنية الليبية تجتمع في القاهرة غدا

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القاهرة — سبوتنيك. وقال الزايدي، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد 16 يونيو / حزيران، إن لقاء الغد سيركز على مناقشة الأزمة الحالية في ليبيا وسبل الخروج منها، ودور القوى الوطنية الداعمة للقوات المسلحة الليبية.
© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
وأوضح الزايدي أن الحضور في لقاء القاهرة سيشمل "قيادات قبلية وسياسية وأكاديميين من مختلف المناطق الليبية، وسيضم القيادات الوطنية الداعمة لاستقرار ليبيا والرافضة للفوضى، وقيادات مسؤولة ولها تأثير كبير في المجتمع الليبي".
وتقول الأمم المتحدة إن آلاف الليبيين اضطروا للنزوح، فيما قتل أكثر من 600 منذ اندلاع المعارك في طرابلس في الرابع من أبريل / نيسان الماضي حينما أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية عسكرية لتطهير طرابلس مما وصفه بـ "الإرهاب".
وتتمركز في طرابلس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، التي أخفقت في الحصول على ثقة البرلمان القائم بشرق البلاد، ويدعمه الجيش الوطني الليبي، عقب توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية في 2015.
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