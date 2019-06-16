حماس تحتجز مسؤولا بحركة فتح

وقامت الأجهزة الأمنية بحركة حماس باحتجاز أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، بالقرب من معبر بيت حانون، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية. وأكد أبوعيطة أن عناصر أمنية من حركة حماس احتجزته لأكثر من ساعتين خلال عودته إلى غزة. وأعلنت حركة فتح اعتقال حماس، للشاب أمين عابد من غزة، والشاب سعيد شبير من خان يونس.

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