أنصار الله: "إعلان البنتاغون" إقرار بالاشتراك في الحرب

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القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد عبدالسلام، اليوم الأحد 16 يونيو/ حزيران، عبر "تويتر": "إقرار الجيش الأمريكي بتبعية طائرة الاستطلاع التي تم إسقاطها في الساحل الغربي إثبات عملي أن العدوان يحمل أجندة أمريكية صهيونية".
© REUTERS / Khaled Abdullah
واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على موقعها، إسقاط الحوثيين طائرة MQ9 بصاروخ نوع سام 6 الروسي الصنع، يشير إلى تحسن قدرات الجماعة بدعم إيراني.
وأعلن الناطق باسم قوات الحوثيين الخميس 6 يونيو / حزيران الحالي إسقاط مقاتلة أمريكية دون طيار نوع MQ9 في أثناء تحليقها في أجواء محافظة الحديدة غرب اليمن، بصاروخ أرض جو.
وينفذ تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية، منذ مارس / آذار 2015، عمليات عسكرية ويشن غارات على مواقع جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، ومناطق شاسعة في شمال غرب البلاد.
وأدت الغارات، والقصف المدفعي المتبادل بين قوات "التحالف" والجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية من جهة، وبين الحوثيين وحلفائهم من جهة أخرى، إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف من المدنيين والعسكريين، ونزوح السكان من مناطق النزاع.
كما تسببت العمليات العسكرية بتدمير البنية التحتية للبلاد، فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض القاتلة، وكذلك المجاعة في بعض المناطق، التي يتركز فيها القتال.
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