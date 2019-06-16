انتحاري يقع بيد القوات الأمنية في شرق العراق

أوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، اليوم، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة عمليات ديالى، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين ضمن قاطع المسؤولية".

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وأعلنت الخلية، أن القوة، ضبطت بحوزة الإرهابي، حزام ناسف وأسلحة وأعتدة، منوهة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية وإحالته إلى القضاء.

وتواصل القوات العراقية، وبإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، عملياتها لتعزيز الأمن وإلقاء القبض على المطلوبين، حيث باشرت قطعات قيادة عمليات صلاح الدين، والقطعات الملحقة بها، منذ أواخر شهر أبريل / نيسان الماضي، بتطهير وتفتيش المنطقة في جبال حمرين، شمالي البلاد.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (المحظور في روسيا) في ديسمبر/ كانون الأول، عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة مزعومة".