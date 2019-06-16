دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Marvel Hero Tales

© Tech World قدمت بواسطة Marvel Hero Tales

أعلنت استوديوهات Kuato عن إطلاق تطبيقها الجديد Marvel Hero Tales، والذي يُمكِن تعريفه بأنه تطبيق تعليمي لرواية القصص يهدف إلى تعزيز القراءة والكتابة للأطفال (من عمر 7 إلى 11 عامًا)، ويتمحوّر التطبيق حول شخصيات مارفل الشهيرة، على أن تكون مهمة الطفل سرد ​​القصة باختيار مجموعة من الكلمات، مع دعمه إنشاء قصة خارقة خاصة بهم بهدف تطوير وتحسين المفردات الخاصة بهم.

بدوره، ومع هذا الإطلاق الأولي للتطبيق، لا يوجد سوى شخصيتن يمكن اختيارهما، وهما السيدة Marvel و Spiderman، على الرغم من أنه يتم التخطيط لمزيد من الشخصيات في المستقبل، على أن تكون شخصية Marvel هي الشخصية الذي يمكنك اللعب بها مجانًا وللفصل الأول، وأي فصول لاحقة سيتعين الاشتراك الشهري والذي يُكلّف نحو 1.99$.

أخيرًا، ومثل العديد من التطبيقات التعليمية، سيكون تصرّف غالبية المحتوى مثل لعبة بحيث يمكن التنقل بين الشخصيات من خلال محيطها للوصول إلى النقاط الرئيسية التي تتيح لك القفز إلى ألعاب الكلمات، وفي كل لعبة ستختار أساسًا من بين ثلاث كلمات لتجميعها بترتيب منطقي مع العبارة المعروضة في الجزء العلوي من الشاشة، ثم بمجرد انتهاء الجولة، على الطفل أو اللاعب إثبات فهمه لمعاني الكلمات عن طريق سحبها وإسقاطها على مرادفاتها، ثم يتم جمع هذه الكلمات ليتم استخدامها من قبل اللاعب بهدف تأليف قصته.

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تحميل تطبيق Marvel Hero Tales من هنا.

التدوينة جديد التطبيقات: Marvel Hero Tales تطبيق تعليمي موجّه للأطفال ظهرت أولاً على عالم التقنية.