"الطريق نحو قطر 2022".. التعريف بالمونديال في البرازيل

أحمد يوسف / الخليج 365

أقامت الدوحة، الأحد، معرض "الطريق نحو قطر 2022" في ساو باولو البرازيلية، للتعريف بالمونديال، على هامش المشاركة الأولى للمنتخب القطري في بطولة كوبا أمريكا.

أشرف على تنظيم المعرض اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية (حكومية) ، بالتعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم.

ويهدف المعرض، بحسب المنظمين، إلى "تسليط الضوء على ثقافة كرة القدم وشعبيتها في قطر، واستعدادات الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022".

ويحتوي المعرض أيضا على "صور فوتوغرافية التقطها الجمهور تعكس ثقافة كرة القدم في قطر، ومجسمات للاستادات الثمانية التي ستستضيف مباريات مونديال قطر 2022".

كما يروي المعرض "قصة رحلة المنتخب القطري نحو الفوز التاريخي بلقب بطولة كأس آسيا أوائل العام الجاري".

وقال ناصر فهد الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة "كأس العالم قطر 2022" إن "المعرض يقدم للزوار لمحة عما ينتظرهم في قطر عندما تستضيف - بعد نحو ثلاثة أعوام - النسخة الأولى من البطولة في العالم العربي".

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ويستقبل معرض "الطريق نحو قطر 2022" الزوار في الطابق الثالث من مُجمع "جي كي إجواتيمي" التجاري بحي أولمبيا البرازيلي، حتى 24 يونيو/حزيران الجاري.

ويشارك المنتخب القطري في بطولة كوبا أمريكا ضمن المجموعة الثانية التي تضم الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي، حيث سيخوض المنتخب اليوم مباراته الأولى ضد منتخب الباراغواي بمدينة ريو دي جانيرو.

واللجنة العليا للمشاريع والإرث؛ المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

وفازت قطر، في 2010، بحق استضافة المونديال، كأول دولة في الشرق الأوسط. وسيقام مونديال قطر 2022 على مدار 28 يوما.

وتقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بالتزامن مع اليوم الوطني لقطر.

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