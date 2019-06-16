توفر #وظائف هندسية وإدارية بمستشفى الملك عبدالله الجامعي في #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، توفر وظائف هندسية وإدارية بالرياض؛ للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (مُهندس نظم ثان، وأخصائي أول تخطيط المواد)؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة بالرابط أدناه. الوظائف:

1 – مُهندس نظم ثان (System Engineer II).

2 – أخصائي أول تخطيط المواد (Material Planning Specialist I). موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/16م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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