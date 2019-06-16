سكني يصدر تقريره لإنجازات شهر مايو.. ويكشف عن استفادة 68 ألف أسرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن برنامج “سكني” في تقريره الشهري أبرز منجزاته لشهر مايو، ونشر صورا حديثة لحالة البناء في المشاريع التي تُنفذ حاليا، وتفاصيل أعداد الأسر التي استفادت خلال الأشهر الخمسة الماضية من هذا العام من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدّمها البرنامج.

وأوضح التقرير أن مجموع المستفيدين من الحلول السكنية التي يتيحها البرنامج حتى شهر مايو الماضي 68,195 أسرة، منها 33,718 أسرة حصلت على منازل، وفي شهر مايو وحده استفادت 13,230 أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، منها نحو 5835 أسرة حصلت على منازل.

واستعرض التقرير متابعة تنفيذ أعمال البناء في 53 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ توفر نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، وتتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة.

وأضاف التقرير أن هناك أكثر من 40 مشروعاً سكنياً جاهزاً من المشاريع التي تنفذها الوزارة لتوفير آلاف الوحدات، وتمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، وتشهد المشاريع إقبالاً من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات، وتتميز بتكامل البنية التحتية شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.

وكشف تقرير “سكني” عن إضافة 6 مخططات جديدة للأراضي السكنية المجانية خلال شهر مايو توفر 3442 قطعة أرض في 5 مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال “سكني” منصة إلكترونية تعرض المخططات السكنية بشكل إلكتروني، ويمكن للمستفيد اختيار الأرض المناسبة له ضمن 85 مخططاً سكنياً تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من البوابة الإلكترونية لـ”سكني”.

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وتطرّق التقرير لمستهدفات “سكني” في 2019، لتسهيل تملك 200 ألف أسرة سعودية بأحد الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها “سكني” باختيار وحجز الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة.

ويتيح البرنامج الاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، والقروض السكنية للعسكريين على رأس العمل ومن تجاوزوا 50 سنة، إذ أعلن البرنامج عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج “سكني 2019”.

يُذكر أن وزارة الإسكان تسعى من خلال “سكني” لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports .