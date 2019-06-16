وزير_التعليم يكلف قيادات جديدة بالوزارة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عدداً من القرارات تقضي بتكليف قيادات في وزارة التعليم على مستوى الوكلاء ومديري العموم بما يتوافق مع هيكلة الوزارة ويحقق العمل على تطوير العمل التعليمي العام والجامعي .
ووجّه الوزير شكره وتقديره لوكلاء الوزارة ومديري العموم الذين انتهى تكليفهم على جهودهم التي بذلوها خلال فترة عملهم السابقة، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية القادمة.
يُذكر أن وزير التعليم أصدر قراراً الأسبوع الماضي بالبدء في تنفيذ الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة، وذلك بعد اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء، ووجّه بتشكيل فريق عمل لرصد وتحليل مقترحات التطوير للهيكل والدليل التنظيمي خلال عامين.
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