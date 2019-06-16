وظائف_شاغرة في مصفاة #أرامكو بالرياض.. تعرف على التفاصيل

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت غرفة الخرج ممثلة بمركز التدريب والتطوير الإداري بالتعاون مع شركة مكتب الشرق للتجارة والمقاولات والصيانة توفر عدد من الوظائف الشاغرة؛ للعمل في (أرامكو المصفاة طريق الرياض – الخرج)، بمسمى (مُزارع). المسمى الوظيفي:

– مُزارع. المؤهل المطلوب:

1 – أُمي (بدون مؤهل).

2 – الشهادة الابتدائية.

3 – الشهادة المتوسطة (الكفاءة). Advertisements موقع العمل:

– أرامكو المصفاة طريق الرياض – الخرج. الراتب:

– الراتب 4000 ريال بالإضافة لتأمين طبي. موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 2019/06/19م الساعة 9:00 صباحاً. مكان التقديم:

– مركز التدريب بحي الورود.

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