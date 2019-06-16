اخبار الخليج

وزير في حكومة صنعاء: دول العدوان والعالم ستتفاجىء بالسلاح والقدرات التي نمتلكها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وأضاف الشامي في حديث لقناة "الميادين"، اليوم الأحد، قائلا "نحن سنستمر في ضرب الأهداف العسكرية وسنتوسع إذا لم يتوقف العدوان".

© REUTERS / Khaled Abdullah

وتابع "سنفاجئ دول العدوان بقدرات تتزايد مع الوقت وسيتفاجأ العالم بامتلاكنا سلاحا لا يمتلكه أحد في المنطقة. أهدافنا تتسع في والإمارات ونختار منها ما يؤثر على النظام واستراتيجيته من دون المس بالمدنيين".

وقال إن "الإمارات مشمولة في بنك الأهداف وهي الآن تتحسس رأسه"، مشيرا إلى أن "أي دولة تشارك في العدوان يجب أن تقوم بحساباتها الآن فأدوات الصراع ستتغير، وأي دولة تشارك في العدوان هي ضمن أهدافنا".

وأوضح "المعادلة التي أرسيناها هي بعد استنفاد الوسائل الدبلوماسية. المعادلة التي أعلناها تحمل المسارين الدبلوماسي والعسكري، وكل الاحتمالات العسكرية مفتوحة وهناك سلاح لدينا يتميز بالمدى البعيد والقدرة الكبيرة والتخفي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير في حكومة صنعاء: دول العدوان والعالم ستتفاجىء بالسلاح والقدرات التي نمتلكها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا