غرينبلات: ربما يتم تأجيل الكشف عن تفاصيل "صفقة القرن"

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جاء ذلك، خلال لقاء مع رئيس تحرير صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقال غرينبلات إن الكشف عن تفاصيل صفقة القرن ربما يكون في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، مشيرا إلى أنه يدعم تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، التي يتحدث فيها عن حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأوضح غرينبلات أنه كان من المقرر نشر تفاصيل "صفقة القرن"، هذا الصيف، لو لم تعلن دولة الاحتلال إنها ستتجه نحو انتخابات جديدة في سبتمبر، بينما أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مشاركة تل أبيب في "ورشة السلام"، التي تقام البحرين، نهاية يونيو / حزيران الحالي.

وتهدف تلك الورشة إلى بحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، وأعلنت كل من السعودية والإمارات وقطر اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة، بينما رفضت دول أخرى المشاركة منها العراق ولبنان إضافة إلى فلسطين.