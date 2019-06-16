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© REUTERS / Denis Balibouse
وقال غرينبلات إن الكشف عن تفاصيل صفقة القرن ربما يكون في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، مشيرا إلى أنه يدعم تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، التي يتحدث فيها عن حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأوضح غرينبلات أنه كان من المقرر نشر تفاصيل "صفقة القرن"، هذا الصيف، لو لم تعلن دولة الاحتلال إنها ستتجه نحو انتخابات جديدة في سبتمبر، بينما أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مشاركة تل أبيب في "ورشة السلام"، التي تقام البحرين، نهاية يونيو / حزيران الحالي.
وتهدف تلك الورشة إلى بحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، وأعلنت كل من السعودية والإمارات وقطر اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة، بينما رفضت دول أخرى المشاركة منها العراق ولبنان إضافة إلى فلسطين.
كانت هذه تفاصيل خبر غرينبلات: ربما يتم تأجيل الكشف عن تفاصيل "صفقة القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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